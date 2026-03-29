Gimnasia y Tiro y Central Norte se enfrentan en el Michel Torino

Gimnasia y Tiro y Central Norte protagonizarán este domingo un clásico inédito en la Primera Nacional. El encuentro se disputará desde las 17.30 en el Estadio David Michel Torino, con arbitraje de Felipe Viola.

Más que tres puntos en juego

Será la primera vez que ambos equipos se enfrenten oficialmente en esta categoría, lo que le otorga un valor especial al cruce. Además de los puntos, el clásico pone en juego el orgullo y la necesidad de imponerse en un torneo exigente, donde cada resultado tiene peso en la lucha por los objetivos de la temporada.

Gimnasia busca recuperarse

El conjunto albo, dirigido por Fernando Quiroz, llega tras una derrota ante Nueva Chicago y buscará corregir errores. Durante la semana, el cuerpo técnico ensayó variantes, entre ellas el posible regreso de Matías Birge en el mediocampo y la inclusión de Walter Montoya por la banda derecha.

Central Norte quiere sostener el envión

Por su parte, el cuervo, conducido por Adrián Bastía, llega con mayor tranquilidad tras vencer a All Boys en la fecha anterior. Ese triunfo significó un alivio luego de un inicio irregular en el torneo y fortaleció al grupo de cara a este compromiso clave.