Tensión en Jerusalén: impiden misa de Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro

La policía de Israel impidió este domingo la celebración de la misa de Domingo de Ramos en la Iglesia del Santo Sepulcro, en un episodio que generó fuerte repercusión internacional. El hecho fue calificado como “grave” por autoridades religiosas, al afectar uno de los ritos más significativos para millones de fieles en todo el mundo.

Intercepción de autoridades religiosas

Según informaron el Patriarcado Latino de Jerusalén y la Custodia de Tierra Santa, el cardenal Pierbattista Pizzaballa fue interceptado por las fuerzas de seguridad cuando se dirigía al templo, acompañado por el custodio Francesco Ielpo. Ambos fueron obligados a regresar, lo que impidió la realización de la ceremonia.

Reacciones internacionales

El episodio generó un inmediato rechazo de líderes políticos. El canciller italiano Antonio Tajani calificó lo ocurrido como “inaceptable” y convocó al embajador israelí para pedir explicaciones. En la misma línea, la primera ministra Giorgia Meloni lo consideró una “ofensa”, mientras que el vicepremier Matteo Salvini también expresó su rechazo.

Denuncias por vulneración de derechos

Desde el Patriarcado se señaló que la medida resulta “irrazonable y desproporcionada”, al considerar que vulnera principios fundamentales como la libertad de culto y el respeto al statu quo en los lugares santos. Se trata, además, de la primera vez en siglos que autoridades católicas no pueden oficiar esta ceremonia en ese sitio.

Pronunciamiento del Vaticano

Durante la jornada, el Papa León XIV se refirió a la situación en su misa de Domingo de Ramos en el Vaticano. El Sumo Pontífice pidió por la paz en Medio Oriente y advirtió que los conflictos impiden a muchos cristianos vivir plenamente las celebraciones religiosas, en un contexto de creciente tensión en la región.