El Registro Civil de Salta negó participación en la polémica boda en Cafayate

El Registro Civil de Salta aseguró que no tuvo ninguna intervención en la boda que generó repercusión nacional, conocida como “Cafayate Fantasy”. La subsecretaria María Fernanda Ubiergo fue contundente al afirmar que ni el personal ni la documentación utilizada en la ceremonia pertenecen a la provincia.

Dudas sobre la jurisdicción del trámite

Según explicó Ubiergo, tras una revisión interna en todas las oficinas, se determinó que el matrimonio no fue registrado en Salta. Indicó que, por el domicilio de los contrayentes -radicados en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires-, el trámite habría sido asentado en esa jurisdicción. Además, remarcó que la pareja no realizó gestiones en dependencias locales.

Procedimientos y controles vigentes

La funcionaria detalló que el organismo cuenta con procedimientos estrictos para evitar irregularidades, incluyendo la firma de declaraciones juradas por parte de los contrayentes antes de otorgar turnos. También señaló que se reforzaron controles en la documentación y en la verificación de los lugares donde se celebran matrimonios fuera de las oficinas.

Celebraciones fuera de sede y límites normativos

Ubiergo explicó que el Registro Civil tiene la posibilidad de realizar ceremonias en locaciones externas mediante el uso de “libros volantes”, aunque aclaró que estas deben realizarse en espacios habilitados, como salones, hoteles o bodegas. En ese sentido, indicó que el evento en cuestión resulta “fuera de lo normal”, especialmente por haberse desarrollado en una reserva natural sin infraestructura.

Enfoque en la legalidad y la logística del evento

Finalmente, la subsecretaria subrayó que el eje de la polémica no radica tanto en la ceremonia en sí, sino en la logística y el lugar elegido para la celebración. Mientras otras autoridades deberán determinar posibles irregularidades, el organismo provincial reiteró que su responsabilidad se limita a garantizar la legalidad de los procedimientos dentro de su jurisdicción, donde -según afirmó- “todo está en orden”.

Fuente: El Tribuno - Marianela Pereyra