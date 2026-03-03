 imagen

EN VIVO 09:00 a 13:1 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

 

Toda la programación

Falleció un motociclista, la primera víctima de marzo en accidente de tránsito

El siniestro vial sucedió anoche en la Ruta Provincial 99 a la altura del ingreso al barrio San Rafael, zona oeste de la ciudad, cerca de Atocha.

Salta Hoy

03 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Por causas que determinarán las pericias, alrededor de las 22:00 un motociclista atropelló a un peatón y luego derrapó. 

Tras los pedidos de auxilio una ambulancia del Samec llegó al lugar y confirmó la muerte del motociclista. 

En tanto, el peatón fue trasladado en código rojo al Hospital San Bernardo, donde se encuentra internado en estado delicado con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano grave. 

Se convirtió así en la primera víctima de marzo en accidentes de tránsito en la provincia, mientras son 23 las personas fallecidas desde que comenzó el año. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO