Falleció un motociclista, la primera víctima de marzo en accidente de tránsito

Por causas que determinarán las pericias, alrededor de las 22:00 un motociclista atropelló a un peatón y luego derrapó.

Tras los pedidos de auxilio una ambulancia del Samec llegó al lugar y confirmó la muerte del motociclista.

En tanto, el peatón fue trasladado en código rojo al Hospital San Bernardo, donde se encuentra internado en estado delicado con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano grave.

Se convirtió así en la primera víctima de marzo en accidentes de tránsito en la provincia, mientras son 23 las personas fallecidas desde que comenzó el año.