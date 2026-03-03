La carne un manjar casi imposible

En el programa “Buscando Señales” explicó que “son momentos muy difíciles para el sector porque los clientes no resisten incrementos diarios”.

Indicó que Argentina hoy tiene la carne más cara de la región y con precios aún más altos que en Australia.

“Los países vecinos muestran precios que rondan los 4 o 5 dólares por kilogramo, en nuestro país el precio es de 6 dólares, más caro que en Australia”, manifestó.

Explicó que unos de los orígenes del problema es la falta de animales para la faena luego del cierre de varios frigoríficos, sobre todo desde la época de Guillermo Moreno, secretario de Comercio Interior en 2006. cuando se prohibieron las exportaciones.

Con este tipo de retenciones, se sumaron luego los cupos de exportaciones, “con lo que los analistas creen que desde ese momento a la fecha se perdieron 12 millones de cabezas y eso demora mucho en recuperarse”, indicó el carnicero.

Y agregó que “el ingreso de carne brasilera podría modificar el movimiento del mercado y lograr que bajen los precios de la carne nacional en las góndolas”.