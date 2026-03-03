 imagen

EN VIVO 09:00 a 13:1 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

 

La carne un manjar casi imposible

Desde el inicio del año sufrió un incremento del 25 por ciento, según indicó esta mañana por Radio Salta, el empresario cárnico Dardo Romano.

Salta Hoy

03 / 03 / 2026

 

En el programa “Buscando Señales” explicó que “son momentos muy difíciles para el sector porque los clientes no resisten incrementos diarios”. 

Indicó que Argentina hoy tiene la carne más cara de la región y con precios aún más altos que en Australia. 

“Los países vecinos muestran precios que rondan los 4 o 5 dólares por kilogramo, en nuestro país el precio es de 6 dólares, más caro que en Australia”, manifestó. 

Explicó que unos de los orígenes del problema es la falta de animales para la faena luego del cierre de varios frigoríficos, sobre todo desde la época de Guillermo Moreno,  secretario de Comercio Interior  en 2006. cuando se  prohibieron las exportaciones.

Con este tipo de retenciones, se sumaron luego los cupos de exportaciones, “con lo que los analistas creen que desde ese momento a la fecha se perdieron 12 millones de cabezas y eso demora mucho en recuperarse”, indicó el carnicero. 

Y agregó que “el ingreso de carne brasilera podría modificar el movimiento del mercado y lograr que bajen los precios de la carne nacional  en las góndolas”. 

 

