Emiten alertas niveles amarillo y naranja por tormentas fuertes para Salta

El área de cobertura comprende los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.

También el departamento San Martín, y zona de Yunga de Iruya, Orán y Santa Victoria.

El alerta por tormentas severas se extiende a los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y Valles de San Carlos.

Además de Rivadavia, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la región será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas.

Estarán acompañadas de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera local.