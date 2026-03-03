 imagen

EN VIVO 09:00 a 13:1 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

 

Toda la programación

Emiten alertas niveles amarillo y naranja por tormentas fuertes para Salta

Afectará el norte, centro, sur y este de la provincia. Mirá los detalles.

Salta Hoy

03 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El área de cobertura comprende los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.

También el departamento San Martín, y zona de Yunga de Iruya, Orán y Santa Victoria. 

El alerta por tormentas severas se extiende a los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y Valles de San Carlos.

Además de Rivadavia, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la región será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas. 

Estarán acompañadas de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. 

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera local.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO