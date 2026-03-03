Emiten alertas niveles amarillo y naranja por tormentas fuertes para Salta
Afectará el norte, centro, sur y este de la provincia. Mirá los detalles.
Salta Hoy
03 / 03 / 2026
El área de cobertura comprende los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.
También el departamento San Martín, y zona de Yunga de Iruya, Orán y Santa Victoria.
El alerta por tormentas severas se extiende a los Valles de Cachi, Cafayate, Chicoana, La Caldera, La Poma, Molinos, Rosario de Lerma y Valles de San Carlos.
Además de Rivadavia, General Güemes, La Candelaria, Metán y Rosario de la Frontera.
El Servicio Meteorológico Nacional indicó que la región será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas.
Estarán acompañadas de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.
Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, que pueden ser superados de manera local.