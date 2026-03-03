 imagen

PROX. 09:00 a 13:1 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

 

El propietario de una motocicleta Benelli recuperó su vehículo en menos de 24 horas

El robo ocurrió el domingo a las 10 de la noche en el pasaje Arteaga, entre Belgrano y España en el macrocentro de la capital salteña.

Salta Hoy

03 / 03 / 2026

 

La motocicleta importada de 500 centímetros cúbicos estaba estacionada en la vereda cuando el dueño se dio cuenta de que había desaparecido. 

Tras la denuncia, la policía revisó las cámaras de seguridad y localizó el vehículo en el barrio Solís Pizarro, zona oeste de la ciudad. 

La motocicleta fue encontrada este lunes alrededor de las 20 horas, en una zona de malezas, cerca de la cancha Las Vertientes. 

Dependiendo del modelo, en Argentina la moto tiene un valor que va desde los 11 millones hasta los 29 millones de pesos. El propietario la pudo recuperar con este trabajo policial.

 

