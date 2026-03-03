El propietario de una motocicleta Benelli recuperó su vehículo en menos de 24 horas
El robo ocurrió el domingo a las 10 de la noche en el pasaje Arteaga, entre Belgrano y España en el macrocentro de la capital salteña.
La motocicleta importada de 500 centímetros cúbicos estaba estacionada en la vereda cuando el dueño se dio cuenta de que había desaparecido.
Tras la denuncia, la policía revisó las cámaras de seguridad y localizó el vehículo en el barrio Solís Pizarro, zona oeste de la ciudad.
La motocicleta fue encontrada este lunes alrededor de las 20 horas, en una zona de malezas, cerca de la cancha Las Vertientes.
Dependiendo del modelo, en Argentina la moto tiene un valor que va desde los 11 millones hasta los 29 millones de pesos. El propietario la pudo recuperar con este trabajo policial.