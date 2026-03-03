 imagen

Caso Natalia Cruz: “Luego de su detención, Serapio se negó hablar”

Cabe recordar que luego de 11 días prófugo, Orlando Serapio -el femicida de Natalia Cruz- fue capturado por la policía gracias al aporte de los vecinos de la Quebrada del Toro.

En la audiencia de imputación que se realizó el domingo pasado en Ciudad Judicial se negó a responder preguntas.

Sol Pastrana, abogada de la familia de la víctima, comentó que los dos detenidos por el encubrimiento de la fuga son familiares de Serapio.

“Ellos le proveyeron ropa, agua y víveres, y se estima que hay más implicados en el encubrimiento de la fuga”, dijo la letrada.

Serapio y Natalia fueron pareja por 18 años, tuvieron dos hijos y desde hace mucho tiempo la relación que los unía se había tornado conflictiva.

“Hay varias denuncias de Natalia por violencia de género desde el 2021 y un pedido de consigna policial que no se cumplió”, comentó el abogado Federico Vanni, otro profesional de la querella de la familia.

“Como querella pediremos una investigación para conocer los motivos por los que no hubo consigna policial para proteger a Natalia, tal cual lo había ordenado el juez”, dijo la abogada Pastrana.

La letrada además anticipó que se solicitará la prisión preventiva para Serapio.

“En violencia de género, la tarea debe ser preventiva, no debe haber prófugos ni femicidios”, cerró la charla el abogado querellante Federico Vanni.

“Capturar a un femicida no debe ser un hecho digno de ser aplaudido”, subrayó.

 

