EN VIVO 09:00 a 13:1 HRS

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

 

Femicidio de Dalma Bataches: Se realiza hoy la segunda jornada del Juicio por jurado

Este lunes, luego de los alegatos iniciales, prestaron declaración los padres de la víctima, una prima, una efectivo policial y un perito del CIF.

Salta Hoy

03 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Para hoy se prevé la declaración de 10 testigos citados por las partes. 

Víctor Márquez, enfrenta al jurado como autor del delito de homicidio calificado por mediar violencia de género (femicidio), y por ser cometido con ensañamiento y alevosía.

Los familiares de Dalma describieron ayer su profunda situación de vulnerabilidad y relataron las circunstancias que los llevaron a recurrir a una psicóloga y a solicitar judicialmente su internación.

El hecho ocurrió  la parte baja del puente viejo del barrio Santa Lucía en 2024


 

