Femicidio de Dalma Bataches: Se realiza hoy la segunda jornada del Juicio por jurado

Para hoy se prevé la declaración de 10 testigos citados por las partes.

Víctor Márquez, enfrenta al jurado como autor del delito de homicidio calificado por mediar violencia de género (femicidio), y por ser cometido con ensañamiento y alevosía.

Los familiares de Dalma describieron ayer su profunda situación de vulnerabilidad y relataron las circunstancias que los llevaron a recurrir a una psicóloga y a solicitar judicialmente su internación.

El hecho ocurrió la parte baja del puente viejo del barrio Santa Lucía en 2024



