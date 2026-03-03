Reinauguraron la pista de atletismo del Centro de Entrenamiento en Altura de Cachi

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó la reinauguración de la pista de atletismo del Centro de Entrenamiento en Altura de Cachi, luego de un proceso integral de recuperación y modernización de este espacio estratégico para el deporte provincial, nacional y que recibe también a atletas internacionales. “Esta pista es cacheña, salteña, argentina, internacional. Es lo que la hace distinta”, señaló.

La intervención forma parte de una política sostenida del Gobierno de la Provincia orientada al fortalecimiento de la infraestructura deportiva y a la generación de mejores condiciones de entrenamiento para atletas salteños, delegaciones nacionales y deportistas de alto rendimiento que eligen la altura como parte de su planificación.

Sáenz expresó su orgullo por el trabajo realizado que reafirma el compromiso de con el desarrollo deportivo, social y turístico en toda la provincia.

Señaló que se pasó de las promesas a los hechos concretos: "Esto son hechos, no son palabras que se la lleva el viento. Tiene que ver con nuestra gestión, con priorizar como política de Estado al deporte, a la educación, a la seguridad, a la salud y al turismo”, aseguró.

Sáenz subrayó además que el logro de la pista demuestra que se puede trabajar juntos, independientemente de las afiliaciones políticas, cuando hay un objetivo común que beneficia al pueblo. “Las cosas se logran trabajando juntos, entonces prioricemos Salta, prioricemos los salteños y dejemos de lado de una vez por todas las mezquindades la soberbia, las vanidades y los egoísmos, pongámonos a trabajar para que hechos como éste se hagan realidad”.

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia manifestó su “alegría de poder reinaugurar hoy esta obra de alto rendimiento deportivo en Cachi, de nivel internacional como las que hay en otros países del mundo, y que esté ubicada a casi 2.500 metros de altura sobre el nivel del mal, lo cual proporciona un mejor entrenamiento deportivo.

Agradeció a todos por el apoyo y acompañamiento para la concreción de esta pista y reafirmó su trabajo por “más deporte para todos los salteños”.

En el mismo sentido el intendente local, Américo Liendro destacó la importancia de seguir trabajando junto a la Provincia en la promoción del deporte, “para nosotros el deporte no es solamente recreativo, sino también significa contención para nuestros jóvenes y niños”. Agregó que esta puesta en valor, fue un objetivo primordial durante estos últimos años, asignando recursos y gestión a fin de concretar esta anhelada y necesaria obra de infraestructura.

Finalmente agradeció al gobernador Sáenz por su acompañamiento y trabajo conjunto. “Gracias por esta obra y por su seguir practicando federalismo en toda la provincia”.

Igualmente, los jóvenes atletas destacaron el valor de las obras al contar con instalaciones de “este nivle y a esta altura. Nos ayudará a cumplir sueños”, dijeron.

Cachi está ubicada a 2.400 metros sobre el nivel del mar, característica que convierte al Centro de Entrenamiento en Altura en un polo para deportistas de alto rendimiento que lo eligen para ponerse a punto para competencias nacionales e internacionales. Prepararse en la altura los ayuda a mejorar su performance deportiva.

Comparte el predio con el polideportivo, albergue, camping y pileta municipal. La obra fue solicitada por la comuna para optimizar el espacio destinado al desarrollo deportivo y oportunidades de crecimiento para el pueblo y la región.

Del acto también participaron el secretario de Deportes, Ignacio García Bes; funcionarios provinciales, municipales, legisladores, deportistas y comunidad de la zona.

Obras ejecutadas

Se realizaron tareas de renovación de la superficie deportiva, mejoras en el campo de entrenamiento, optimización de los sistemas de riego y drenaje, puesta en valor de los accesos y reacondicionamiento general de sectores complementarios del predio. Estas obras permiten que el centro opere nuevamente en condiciones óptimas de seguridad, calidad y funcionalidad.