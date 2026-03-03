 imagen

Clima en Salta: Alerta naranja para Capital y el Valle de Lerma

La áreas más afectadas podrían ser el Valle de Lerma y también otras localidades como Cafayate, Güemes, Metán y La Candelaria, pero ya con alerta nivel amarillo.

[Imagen del último temporal]

Se espera la llegada del temporal después del medio día.

La alerta genera una gran preocupación en El Galpón, donde ya se produjeron dos importantes inundaciones por las precipitaciones este verano.

“Tenemos que buscar soluciones urgentes porque se generaron nuevas cuencas desde las fincas que apuntan directamente a nuestro pueblo” expresó Federico Sacca, jefe comunal de El Galpón.

Sacca dijo que desde la municipalidad abren canales para que el agua pueda escurrir.

El intendente expresó que solicitó ayuda extraordinaria al Gobierno de la provincia y de la Nación ante esta situación. 

“Necesitamos que los legisladores nacionales por la provincia también se hagan eco de nuestro problema”, expresó.

Noticia en desarrollo...

 

