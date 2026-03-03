 imagen

Hermandad Llanera

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

Hermandad Llanera

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

La Orquesta Sinfónica de Salta celebra sus Bodas de Plata

Con este marco, el viernes 6 de marzo a las 21:00 horas en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia, se presentará el concierto inaugural de la temporada.

La Orquesta, bajo la batuta de su director titular, el maestro Jorge Mario Uribe, interpretará la Sinfonía N° 4 del austríaco Gustav Mahler, acompañada por la Danza Bacanal, de la ópera Sansón y Dalila, obra del compositor francés Camille Saint-Saëns.

“Este año, el concierto de apertura será muy particular, ya que no solamente marcará el reencuentro con nuestro público después del receso de verano, sino que con él comenzaremos la celebración de los 25 años de nuestra orquesta”, destacó Uribe, quien está al frente de la Orquesta Sinfónica de Salta desde julio de 2024.

El maestro colombiano anticipó además la presencia de importantes músicos invitados durante los conciertos de este año.

Las entradas -que no superan los 8 mil pesos- ya están a la venta en la boletería del Teatro Provincial y en la plataforma digital vamos.gob.ar. 

Como es habitual en los conciertos de la Orquesta habrá entradas gratuitas para estudiantes y jubilados, aunque en número limitado.

 

