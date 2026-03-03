La Orquesta Sinfónica de Salta celebra sus Bodas de Plata

La Orquesta, bajo la batuta de su director titular, el maestro Jorge Mario Uribe, interpretará la Sinfonía N° 4 del austríaco Gustav Mahler, acompañada por la Danza Bacanal, de la ópera Sansón y Dalila, obra del compositor francés Camille Saint-Saëns.

“Este año, el concierto de apertura será muy particular, ya que no solamente marcará el reencuentro con nuestro público después del receso de verano, sino que con él comenzaremos la celebración de los 25 años de nuestra orquesta”, destacó Uribe, quien está al frente de la Orquesta Sinfónica de Salta desde julio de 2024.

El maestro colombiano anticipó además la presencia de importantes músicos invitados durante los conciertos de este año.

Las entradas -que no superan los 8 mil pesos- ya están a la venta en la boletería del Teatro Provincial y en la plataforma digital vamos.gob.ar.

Como es habitual en los conciertos de la Orquesta habrá entradas gratuitas para estudiantes y jubilados, aunque en número limitado.