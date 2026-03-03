 imagen

La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

PROX. 13:00 a 14:1 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:1 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:1 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:1 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:1 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:1 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:1 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:1 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

 

Caso Natalia Cruz: Investigan por qué la víctima no tenía custodia policial

Nicolás Avellaneda, secretario de Seguridad de la provincia, aseguró una investigación interna transparente para conocer las razones por las cuales la víctima no tenía custodia policial el día del crimen.

Salta Hoy

03 / 03 / 2026

 

“Vamos a investigar a fondo si hubo negligencias en este caso”, manifestó por Radio Salta. 

“La oficina de Asuntos Internos Policiales está pidiendo todos los documentos y actas para saber si algún funcionario no hizo su trabajo. Tengan la seguridad que si alguien no hizo su trabajo será sancionado”, expresó.

Comentó además que se busca desde el Gobierno incorporar más tecnología para mejorar las custodias policiales.

“En muchos casos las tobilleras o botones antipánico podrían reemplazar o mejorar las presencia de las consignas”, dijo Avellaneda.

 

