Caso Natalia Cruz: Investigan por qué la víctima no tenía custodia policial
Nicolás Avellaneda, secretario de Seguridad de la provincia, aseguró una investigación interna transparente para conocer las razones por las cuales la víctima no tenía custodia policial el día del crimen.
Salta Hoy
03 / 03 / 2026
“Vamos a investigar a fondo si hubo negligencias en este caso”, manifestó por Radio Salta.
“La oficina de Asuntos Internos Policiales está pidiendo todos los documentos y actas para saber si algún funcionario no hizo su trabajo. Tengan la seguridad que si alguien no hizo su trabajo será sancionado”, expresó.
Comentó además que se busca desde el Gobierno incorporar más tecnología para mejorar las custodias policiales.
“En muchos casos las tobilleras o botones antipánico podrían reemplazar o mejorar las presencia de las consignas”, dijo Avellaneda.