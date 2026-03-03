Marcelo Moisés: “Cada día el pago de los sueldos se complica más y más”

Al describir la situación social en cada una de las comunas, Moises expresó que se incrementó la cantidad de módulos alimentarios.

“Además pensábamos que los comedores comunitarios estaban erradicados y los tuvimos que reabrir”, explicó Moisés.

El jefe comunal de Apolinario Saravia agregó además que “ahora vemos a personas con trabajo en blanco y sueldo pidiendo ayuda económica para poder comer o pagar la boleta de luz”.

El Presidente del Foro dijo además que la mayoría de los municipios de la provincia de Salta cobran impuestos y tasas “bajísimos”.

De esta manera respondió a la iniciativa del Gobierno nacional de crear una página web para denunciar el cobro doble o abusivo por parte de provincias o municipios.

“Vamos a hacer una página web para ver quienes pueden colaborar para cubrir los servicios”, dijo en tono irónico.