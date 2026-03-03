 imagen

EN VIVO 04:00 a 5:00 HRS

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Marcelo Moisés: “Cada día el pago de los sueldos se complica más y más”

El jefe comunal de Apolinario Saravia y presidente del Foro de Intendentes aseguró por Radio Salta que la situación es muy complicada a raíz de la baja de la coparticipación.

Salta Hoy

03 / 03 / 2026

 

Al describir la situación social en cada una de las comunas, Moises expresó  que se incrementó la cantidad de módulos alimentarios.

“Además pensábamos que los comedores comunitarios estaban erradicados y los tuvimos que reabrir”, explicó Moisés.

El jefe comunal de Apolinario Saravia agregó además que “ahora vemos a personas con trabajo en blanco y sueldo pidiendo ayuda económica para poder comer o pagar la boleta de luz”. 

El Presidente del Foro dijo además que la mayoría de los municipios de la provincia de Salta cobran impuestos y tasas “bajísimos”.

De esta manera respondió a la iniciativa del Gobierno nacional de crear una página web para denunciar el cobro doble o abusivo por parte de provincias o municipios. 

“Vamos a hacer una página web para ver quienes pueden colaborar para cubrir los servicios”, dijo en tono irónico.

 

AM840

FM96.9

