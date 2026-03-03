 imagen

Hermandad Llanera

PROX. 05:00 a 5:30 HRS

 

Hermandad Tibetana

Un espacio de la Organización Internacional Katmandú.

PROX. 06:00 a 6:30 HRS

 

Hermandad Llanera

PROX. 06:30 a 8:00 HRS

 

Buscando Señales

Resume la información más importante a primera hora de la mañana, abordando  temas de actualidad, política local y nacional, economía y finanzas, tecnología, medio ambiente, salud, vinos de altura y mucho más.

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 13:00 HRS

 

La Mañana de Radio Salta

Un programa con la más amplia cobertura para mantenerte bien informado. Todas las novedades que te interesan en la voz de un equipo profesional de excelencia. 

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 18:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Sector turístico salteño, muy preocupado por la baja rentabilidad

Si bien el verano arrojó una cifra de ocupación hotelera del 50 por ciento -igual al verano anterior- las cifras de rentabilidad o ganancias de los empresarios sigue en baja.

Salta Hoy

03 / 03 / 2026

 

Asi lo confirmó Facundo Assaf, presidente de la Cámara de Turismo por Radio Salta.

Señaló con satisfacción la importancia del crecimiento de los arribos internacionales a la provincia. 

“Los resultados de esto se verán a mediano o largo plazo”, dijo Assaf. “Si bien esto es muy bueno, nosotros necesitamos sostener el turismo interno”, dijo.

Assaf expresó que no se puede comparar la ocupación hotelera de Jujuy con la de Salta porque la provincia vecina tiene la mitad de camas al lado de las salteñas.

“La promoción es clave y hay que redoblar el esfuerzo en publicitar el destino de Salta durante todo el año”, remarcó.

Insistió al decir que “al turista no le alcanza con un lindo paisaje o buena gastronomía, porque ahora está buscando experiencias y allí debemos producir el cambio”, señaló Assaf.

 

