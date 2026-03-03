Sector turístico salteño, muy preocupado por la baja rentabilidad

Asi lo confirmó Facundo Assaf, presidente de la Cámara de Turismo por Radio Salta.

Señaló con satisfacción la importancia del crecimiento de los arribos internacionales a la provincia.

“Los resultados de esto se verán a mediano o largo plazo”, dijo Assaf. “Si bien esto es muy bueno, nosotros necesitamos sostener el turismo interno”, dijo.

Assaf expresó que no se puede comparar la ocupación hotelera de Jujuy con la de Salta porque la provincia vecina tiene la mitad de camas al lado de las salteñas.

“La promoción es clave y hay que redoblar el esfuerzo en publicitar el destino de Salta durante todo el año”, remarcó.

Insistió al decir que “al turista no le alcanza con un lindo paisaje o buena gastronomía, porque ahora está buscando experiencias y allí debemos producir el cambio”, señaló Assaf.