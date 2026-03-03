 imagen

Hasta el viernes el móvil del Registro Civil atenderá en Orán

Recorrerá distintos barrios del municipio norteño. Hoy visitará el barrio Matadero, el miércoles 4 en el barrio Aeroparque.

El jueves 5 se trabajará en el barrio 25 de Mayo, finalizando el operativo el viernes 6 de marzo en el barrio La Estación.

A partir de las 9:00 se entregarán 120 turnos diarios, por orden de llegada, para la realización de trámites como nuevos ejemplares de DNI, actualizaciones para mayores y menores, cambios de domicilio y pasaportes.

Mientras tanto, en Capital hoy y mañana se realizarán operativos de identificación en el Centro Vecinal de Villa Lavalle y el jueves 5 y viernes 6 de marzo en el CIC de Solidaridad.

 

