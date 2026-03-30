Dos accidentes de tránsito con 5 vehículos involucrados en la ruta de Circunvalación Oeste
Se registraron esta mañana en medio de la lluvia. Uno fue a la altura de San Lorenzo Chico y el otro cerca del club Gimnasia y Tiro.
Salta Hoy
30 / 03 / 2026
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[Foto gentileza El 11 TV]
Hubo daños materiales y heridos leves que no requirieron hospitalización.
En la zona se implementaron desvíos, mientras se desarrollaba el trabajo de los peritos.
Para evitar demoras el conductor de un auto quiso cruzar por el río, pero quedó atascado y tuvo que ser rescatado.