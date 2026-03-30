Rescataron a dos menores que habían quedado atrapados en un islote en el río Mojotoro
Los amigos de 14 y 17 años fueron sorprendidos este domingo por una crecida repentina del río y llamaron a la policía cerca de la medianoche porque habían quedado varados.
Salta Hoy
30 / 03 / 2026
La policía de General Güemes inició inmediatamente el operativo de búsqueda que terminó con éxito hoy alrededor de la 1:30 de la madrugada.
Los uniformados hicieron sonar las sirenas y utilizaron los teléfonos celulares para ubicar a los menores.
Por protocolo fueron trasladados al hospital Joaquín Castellanos donde los médicos constataron que presentaban picaduras de insectos, pero fuera de peligro.
Luego fueron entregados a sus padres.
Los chicos tienen residencia en la ciudad de Güemes, habían salido a pasear después de las 18:00 y por las precipitaciones fueron sorprendidos por una crecida repentina del río Mojotoro.
Fueron hallados a 1,5 kilómetros del ingreso al río Mojotoro yendo por la localidad de Cobos.