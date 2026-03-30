Rescataron a dos menores que habían quedado atrapados en un islote en el río Mojotoro

La policía de General Güemes inició inmediatamente el operativo de búsqueda que terminó con éxito hoy alrededor de la 1:30 de la madrugada.

Los uniformados hicieron sonar las sirenas y utilizaron los teléfonos celulares para ubicar a los menores.

Por protocolo fueron trasladados al hospital Joaquín Castellanos donde los médicos constataron que presentaban picaduras de insectos, pero fuera de peligro.

Luego fueron entregados a sus padres.

Los chicos tienen residencia en la ciudad de Güemes, habían salido a pasear después de las 18:00 y por las precipitaciones fueron sorprendidos por una crecida repentina del río Mojotoro.

Fueron hallados a 1,5 kilómetros del ingreso al río Mojotoro yendo por la localidad de Cobos.