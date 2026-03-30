Desde este martes pagan a la Administración Pública provincial
El Gobierno de la Provincia informó el cronograma de pagos de sueldos correspondientes al mes de marzo de 2026, que se efectuará los días 31 de marzo, y el 1 y 2 de abril.
Salta Hoy
30 / 03 / 2026
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El martes 31 de marzo, se abonará la Compensación Transitoria Docente.
El miércoles 1 de abril se realizará el depósito de haberes para los sectores de salud y seguridad.
El jueves 2 de abril percibirán sus sueldos los trabajadores de educación, administración centralizada, descentralizada y resto de la administración pública.