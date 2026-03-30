La UNSa se suma al paro nacional con jornadas de protesta hasta el miércoles
La Universidad Nacional de Salta confirmó su adhesión al Paro Nacional Universitario, con un cronograma de actividades para alertar sobre la crítica situación del sistema educativo superior.
Salta Hoy
30 / 03 / 2026
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Bajo las consignas de salarios dignos, actualización del presupuesto y el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario, la comunidad académica busca sumar el apoyo de todos los sectores frente al ajuste actual.