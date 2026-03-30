Dos heridos de bala en una pelea en calle Matienzo

Según pudo reconstruir este medio a partir de fuentes vinculadas a la investigación, en medio de la disputa uno de los involucrados habría efectuado disparos, lo que derivó en lesiones.

Ambos heridos fueron asistidos y se encuentran fuera de peligro. Uno de ellos debió ser intervenido quirúrgicamente tras ser trasladado primero a un centro de salud y luego al hospital San Bernardo.

El oficial Juan Posadas, desde la oficina de Prensa de la Policía de Salta, detalló que en la zona norte de la capital, se reportaron desorden y disparos de armas de fuego en inmediaciones de la calle Matienzo.

La comisaría tercera intervino y verificó la situación, encontrando un grupo de personas en el lugar. Un hombre mayor de edad fue trasladado al Centro de Salud 14 con una herida de arma de fuego y luego al Hospital San Bernardo en estado crítico.

Otro hombre con lesiones similares también fue ingresado, y la Unidad de Graves Atentados contra las Personas investiga el caso para identificar a los responsables.