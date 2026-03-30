Extraño incidente: Disparos, un auto incinerado, y sin denuncias

Habían partido de Pichanal y regresaban a su provincia natal cuando aseguran haber sido perseguidos y atacados por desconocidos con armas de fuego.

Luego, el auto en el que se transportaban se incineró, los ocupantes alcanzaron a huir y otros automovilistas los asistieron y los llevaron al hospital de Rosario de la Frontera.

En el establecimiento los atendieron por las quemaduras leves y los facultativos aseguran que se encontraban fuera de peligro cuando ambos decidieron marcharse sin radicar denuncias, según comentó Juan Posadas, desde la oficina de Prensa de la Policía de Salta.