El caso de rabia en el murciélago fue en barrio Grand Bourg

El funcionario, indicó que la información inicial se debió a que el familiar que entregó el espécimen para su análisis en el Programa de Zoonosis registró su domicilio particular en el municipio de San Lorenzo.

El evento sucedió el pasado 17 de marzo, alrededor de las 10 de la mañana en las inmediaciones de un local gastronómico en el barrio Grand Bourg. Allí la persona fue sorprendida por el animal, sufriendo un arañazo y raspón en los miembros superiores.

El damnificado fue derivado al Hospital Señor del Milagro, donde recibió el protocolo y tratamiento antirrábico correspondiente, luego debió viajar al exterior tras el incidente, por lo que el ministerio activó un alerta internacional.

Como medida urgente se reforzarán las campañas de vacunación tanto en Salta Capital como en San Lorenzo a partir de hoy.

También se pide a la población notificar la presencia de murciélagos con comportamiento errático, vuelo diurno, caída al suelo o el hallazgo de animales domésticos muertos en la vía pública

Dar inmediato aviso en el programa de Zoonosis en Av. Belgrano 1349 o al 421-5918.