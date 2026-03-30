Una familia con varios discapacitados y dos jubilados podría quedar en la calle
Se encuentran en medio de un juicio sucesorio y deben reunir 25 millones de pesos para pagar al abogado y al resto de los familiares que reclaman por la propiedad.
Salta Hoy
30 / 03 / 2026
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“Estamos desesperados por eso convocamos a la comunidad a que nos donde para poder llegar a la cifra que nos piden en Ciudad Judicial”, dijo Magui Arias, una de las hijas del matrimonio.
Arias comentó que su padre ofreció pagar en cuotas, pero que la propuesta fue rechazada.