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La Ministra de Seguridad de la Nación se encuentra en Salta

Alejandra Monteoliva llegó al territorio provincial para verificar el funcionamiento del Plan Güemes, puesto en funcionamiento en 2024 por su predecesora Patricia Bullrich.

Salta Hoy

30 / 03 / 2026

 

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Según fuentes oficiales mantuvo reuniones con referentes de Gendarmería Nacional y de la Policía de Salta y ya recorrió el sector de La Quiaca, en Jujuy.

Esta mañana Monteoliva brindó una conferencia de prensa. "Se requiere implementar una estrategia a largo plazo para mejorar la vigilancia en la frontera norte, incluyendo la adquisición de radares avanzados, como los que tiene Brasil, y capacitación en Italia para el personal federal", expresó.

A su turno, el ministro de Seguridad de Salta, Gaspar Solá Usandivaras, calificó al Plan Güemes como “muy efectivo”.

“En lo que va del año llevamos 6 toneladas de droga incautada y más de 300 vehículos robados secuestrados”, agregó el funcionario.

Solá Usandivaras dijo que falta poco para la implementación del programa de identificación de patentes.

“El robo de automóviles está preocupando mucho en todo el país, por eso debemos avanzar con el software conectado a nivel nacional”, expresó.

 

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