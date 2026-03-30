Falleció Alvaro Ulloa

La política salteña recibió este lunes una noticia que generó fuerte impacto: falleció Álvaro Ulloa, dirigente con presencia en distintos espacios y una trayectoria atravesada por la vida institucional de la provincia. Hijo del exgobernador y exsenador nacional Roberto Augusto Ulloa, su figura estuvo ligada durante décadas a la construcción política local.

Ulloa desarrolló su carrera dentro del Partido Renovador de Salta, donde ocupó roles clave y se posicionó como uno de los referentes del espacio. Su paso por el ámbito legislativo lo llevó a desempeñarse como presidente del Concejo Deliberante, función desde la cual tuvo participación activa en debates y decisiones institucionales.

Uno de los momentos que marcó su recorrido político se dio en 2006, tras las internas del PRS. Luego del triunfo de Andrés Zottos y su posterior alineamiento con el kirchnerismo, Ulloa impulsó junto a Ricardo Gómez Diez la creación del Partido Propuesta Salteña, una nueva estructura que buscó consolidar otra alternativa dentro del escenario provincial.

Con el paso de los años, su actividad política se extendió hacia otros espacios, incluyendo la coalición Juntos por el Cambio. En el plano nacional, también tuvo funciones en el Estado: fue delegado en Salta del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, cargo que desempeñó hasta fines de 2019, donde promovió iniciativas vinculadas a la igualdad y la convivencia democrática.

Vía: El Tribuno