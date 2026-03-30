Salta y Nación impulsan un proyecto estratégico para el turismo en los Valles Calchaquíes

En el encuentro, se avanzó en la creación de un nuevo aeropuerto internacional en Cafayate, para potenciar la conectividad aérea y el desarrollo turístico en la región.

La iniciativa forma parte de una política pública que promueve el crecimiento del turismo en Salta.

Se espera que el nuevo aeropuerto atraiga más visitantes internacionales, especialmente del mercado brasileño.

El gobernador Sáenz destacó la importancia de trabajar en conjunto con la Nación para lograr este objetivo.



