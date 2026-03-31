Denuncian intento de homicidio tras violento ataque en un partido de fútbol

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Jesús Chañi, encargado del equipo de fútbol amateur Las Parkas, fue atacado por varios integrantes del equipo de El Prado tras un partido.

Resultó con una fractura de mandíbula y contusiones en la cabeza y rostro.

El ataque se produjo después de que su equipo disputara un partido amistoso.

Chañi afirmó que el ataque fue desmedido y premeditado.