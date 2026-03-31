Denuncian intento de homicidio tras violento ataque en un partido de fútbol
El incidente ocurrió el sábado pasado en el Complejo Polideportivo de Campo Santo.
Salta Hoy
31 / 03 / 2026
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[Foto gentileza Diario El Tribuno]
Jesús Chañi, encargado del equipo de fútbol amateur Las Parkas, fue atacado por varios integrantes del equipo de El Prado tras un partido.
Resultó con una fractura de mandíbula y contusiones en la cabeza y rostro.
El ataque se produjo después de que su equipo disputara un partido amistoso.
Chañi afirmó que el ataque fue desmedido y premeditado.