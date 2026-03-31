Susto por la picadura de avispas a un menor
Radio Salta confirmó que ocurrió anoche en una vivienda del Barrio Docente, de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.
Salta Hoy
31 / 03 / 2026
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[Imagen ilustrativa]
Una mujer alertó al Sistema de Emergencias 911 que su hijo de 7 años había sido picado por avispas negras, comúnmente llamadas balitas.
Al lugar llegó una ambulancia del Samec, los médicos asistieron al menor y no fue necesaria una derivación.
Según la madre, es la segunda vez que el pequeño es atacado por este tipo de avispas.