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Susto por la picadura de avispas a un menor

Radio Salta confirmó que ocurrió anoche en una vivienda del Barrio Docente, de la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.

Salta Hoy

31 / 03 / 2026

 

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[Imagen ilustrativa]

Una mujer alertó al Sistema de Emergencias 911 que su hijo de 7 años había sido picado por avispas negras, comúnmente llamadas balitas. 

Al lugar llegó una ambulancia del Samec, los médicos asistieron al menor y no fue necesaria una derivación. 

Según la madre, es la segunda vez que el pequeño es atacado por este tipo de avispas. 

 

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