Susto por la picadura de avispas a un menor

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Una mujer alertó al Sistema de Emergencias 911 que su hijo de 7 años había sido picado por avispas negras, comúnmente llamadas balitas.

Al lugar llegó una ambulancia del Samec, los médicos asistieron al menor y no fue necesaria una derivación.

Según la madre, es la segunda vez que el pequeño es atacado por este tipo de avispas.