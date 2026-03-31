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Un ladrón murió atascado en una reja

Radio Salta confirmó que ocurrió este lunes en un domicilio del Barrio General Manuel Belgrano de la ciudad norteña de General Enrique Mosconi.

Salta Hoy

31 / 03 / 2026

 

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Este lunes a las 14:00 una vecina encontró al hombre, conocido como "el mudo", con la mitad de su cuerpo atrapado y dio aviso al Sistema de Emergencias 911.

La policía, bomberos y médicos trabajaron en el lugar.

Fue trasladado al hospital local donde cerca de las 16:00 confirmaron que había fallecido.

Inicialmente, se pensó que había sufrido una descarga eléctrica, pero luego la autopsia confirmó que murió por asfixia por compresión.

El hombre, de aproximadamente 35 años, tenía antecedentes delictivos y problemas de adicciones. 

Se cree que intentó robar en una casa deshabitada cuando ocurrió el accidente.

 

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