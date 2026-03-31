“Los jóvenes no tienen quien los oriente en la vida”

“Hace falta un lugar donde expresarse, donde el chico o chica pueda contar lo que siente, lo que no le salió, las tristezas y fracasos diarios: Porque -como dijo Freud- todo lo que uno habla, desaparece de la mente”, indicó.

Comentó que “esos sentimientos y pensamientos que un joven guarda para sí, después pueden aparecer como explosiones de violencia”.

“Que interesante sería que en el colegio se enseñe a los alumnos a hablar sobre lo que sienten, aunque sea una vez a la semana”, reflexionó el psicólogo.

Castañeda habló del abuso de las redes sociales, el tiempo en pantalla y los juegos en línea. “Son utilizados por los jóvenes como un sistema de escape de la realidad”.

Aseguró que es importante estar atento a estas señales para una pronta consulta con un terapeuta “si se ve al joven aislado, descuidado de su higiene, sin motivaciones para hacer actividades que ante disfrutaba”.

“Si muestra estas actitudes podría estar entrando en un proceso depresivo y eso podría ser peligroso para sí mismo o para las personas que lo rodean”, finalizó.