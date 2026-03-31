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Pidieron pena de prisión efectiva para el ex intendente de San Lorenzo “Kila” Gonza

La fiscalía presentó sus alegatos en el juicio seguido contra Gonza; el exsecretario de Hacienda de esa comuna, Rogelio Higinio Guaymás, y el concejal Aldo Dalmiro Gonza.

Salta Hoy

31 / 03 / 2026

 

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La fiscal Claudia Geria solicitó para Gonza una pena de siete años de prisión efectiva con inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

Para Rogelio Guaymás pidió seis años de prisión efectiva con idéntico lapso de inhabilitación.

Finalmente, para Aldo Gonza requirió una pena de cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo más inhabilitación.

Hoy expondrán sus alegatos las defensas y, luego de la deliberación, el tribunal dará a conocer el veredicto.

 

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