 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Encontraron a un hombre sin vida en una obra en construcción

Ocurrió esta mañana en un domicilio de calles Orán y Ayacucho, Barrio 25 de Mayo, zona oeste de Salta capital, donde hubo un gran despliegue policial.

Salta Hoy

31 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

En el lugar, además de la policía llegó personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y un furgón de transporte forense. 

Los familiares de la víctima también se acercaron a la zona, lo que generó una situación de gran sorpresa y tristeza. 

Aunque se investiga como un posible homicidio, todo indica que se trataría de una decisión propia, sin evidencias de violencia.

 


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO