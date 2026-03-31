Encontraron a un hombre sin vida en una obra en construcción

En el lugar, además de la policía llegó personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y un furgón de transporte forense.

Los familiares de la víctima también se acercaron a la zona, lo que generó una situación de gran sorpresa y tristeza.

Aunque se investiga como un posible homicidio, todo indica que se trataría de una decisión propia, sin evidencias de violencia.



