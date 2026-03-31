Encontraron a un hombre sin vida en una obra en construcción
Ocurrió esta mañana en un domicilio de calles Orán y Ayacucho, Barrio 25 de Mayo, zona oeste de Salta capital, donde hubo un gran despliegue policial.
Salta Hoy
31 / 03 / 2026
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En el lugar, además de la policía llegó personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales y un furgón de transporte forense.
Los familiares de la víctima también se acercaron a la zona, lo que generó una situación de gran sorpresa y tristeza.
Aunque se investiga como un posible homicidio, todo indica que se trataría de una decisión propia, sin evidencias de violencia.