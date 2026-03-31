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Fanáticos salteños de un grupo musical coreano donan sangre

Son los seguidores de la banda BTS quienes llegan a la Argentina en octubre próximo. Los integrantes del grupo expresaron públicamente su adhesión a la donación de sangre como un hecho altruista.

Salta Hoy

31 / 03 / 2026

 

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“Los mismos seguidores nos hicieron la propuesta y nosotros los recibimos con gran alegría”, dijo la médica Mariana Abraham del Centro Regional de Hemoterapia de Salta.

Quienes sigan a los músicos coreanos pueden acercarse hoy hasta las 17 horas a Bolívar 687.

 

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