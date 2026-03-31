El Galpón intenta recuperarse tras una extraordinaria temporada de lluvias

“Es muy preocupante la situación porque nosotros estamos ubicados en un pozo, con el agravante que se formó una nueva cuenca que termina escurriendo el agua de lluvia al centro del pueblo”, dijo Federico Sacca, intendente de El Galpón.

Indicó que para evitar nuevos problemas en la próxima temporada de lluvias se debe pensar en obras extraordinarias para lograr un buen escurrimiento urbano.

“Además necesitamos obras en la ruta”, señaló Sacca.

Aseguró que este tipo de fenómenos meteorológicos afecta la psiquis de la gente. “Cuando comienza a llover nadie puede dormir por el miedo”, dijo.