 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

El Galpón intenta recuperarse tras una extraordinaria temporada de lluvias

Luego de noches con 240 milímetros de agua caída, el pueblo trabaja para recuperar su actividad y vida normal.

Salta Hoy

31 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

“Es muy preocupante la situación porque nosotros estamos ubicados en un pozo, con el agravante que se formó una nueva cuenca que termina escurriendo el agua de lluvia  al centro del pueblo”, dijo Federico Sacca, intendente de El Galpón.

Indicó que para evitar nuevos problemas en la próxima temporada de lluvias se debe pensar en obras extraordinarias para lograr un buen escurrimiento urbano. 

“Además necesitamos obras en la ruta”, señaló Sacca.

Aseguró que este tipo de fenómenos meteorológicos afecta la psiquis de la gente. “Cuando comienza a llover nadie puede dormir por el miedo”, dijo.

 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO