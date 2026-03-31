Sujeto en estado de ebriedad quedó atrapado debajo de una motocicleta que intentaba robar

La propietaria de la vivienda escuchó ruidos a las 4 de la madrugada.

Al revisar, encontró su motocicleta en el suelo y al ladrón atrapado debajo de ella.

El hombre, en evidente estado de ebriedad, no pudo escapar tras caerse la moto sobre él.

La mujer alertó a la policía, que llegó rápidamente al lugar.

Finalmente, el ladrón fue detenido y quedó a disposición de la justicia.



