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Sujeto en estado de ebriedad quedó atrapado debajo de una motocicleta que intentaba robar

Ocurrió este lunes a las 4 de la madrugada en el interior de una casa en el barrio Santa Lucía, cuando el sujeto fue sorprendido.

Salta Hoy

31 / 03 / 2026

 

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La propietaria de la vivienda escuchó ruidos a las 4 de la madrugada. 

Al revisar, encontró su motocicleta en el suelo y al ladrón atrapado debajo de ella. 

El hombre, en evidente estado de ebriedad, no pudo escapar tras caerse la moto sobre él. 

La mujer alertó a la policía, que llegó rápidamente al lugar. 

Finalmente, el ladrón fue detenido y quedó a disposición de la justicia. 

 


 

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