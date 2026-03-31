Sujeto en estado de ebriedad quedó atrapado debajo de una motocicleta que intentaba robar
Ocurrió este lunes a las 4 de la madrugada en el interior de una casa en el barrio Santa Lucía, cuando el sujeto fue sorprendido.
Salta Hoy
31 / 03 / 2026
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La propietaria de la vivienda escuchó ruidos a las 4 de la madrugada.
Al revisar, encontró su motocicleta en el suelo y al ladrón atrapado debajo de ella.
El hombre, en evidente estado de ebriedad, no pudo escapar tras caerse la moto sobre él.
La mujer alertó a la policía, que llegó rápidamente al lugar.
Finalmente, el ladrón fue detenido y quedó a disposición de la justicia.