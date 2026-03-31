Ayuda en pequeñas tareas de mantenimiento del hogar, totalmente gratis

En medio de un mundo lleno de mucha individualidad y egoísmo, Alejandro confesó que hace esto “a cambio de nada y de puro corazón”.

En diálogo con Radio Salta aclaró que sólo realiza pequeñas tareas en el hogar..

Arias mencionó algunas de las experiencias de los primeros arreglos realizados.

Los interesados en ponerse en contacto con Alejandro deben seguir las cuentas “yo te ayudo gratis”, en Youtube, Facebook y TikTok.