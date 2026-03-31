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Ayuda en pequeñas tareas de mantenimiento del hogar, totalmente gratis

Alejandro Arias es salteño, tiene 43 años, es padre de dos hijos de 18 y cuatro años, trabaja en relación de dependencia y en sus momentos libres ayuda a otras personas con simples labores en casa, cómo colocar un botiquín, arreglar la puerta de un ropero, o cambiar el cuerito de la canilla.

Salta Hoy

31 / 03 / 2026

 

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En medio de un mundo lleno de mucha individualidad y egoísmo, Alejandro confesó que hace esto “a cambio de nada y de puro corazón”.  

En diálogo con Radio Salta aclaró que sólo realiza pequeñas tareas en el hogar..

Arias mencionó algunas de las experiencias de los primeros arreglos realizados.

Los interesados en ponerse en contacto con Alejandro deben seguir las cuentas “yo te ayudo gratis”, en Youtube, Facebook y TikTok.

 

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