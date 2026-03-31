Acoso escolar: “En Salta antes se miraba para otro lado”

“Antes teníamos un protocolo antibullying, pero la verdad es que se miraba para otro lado, por eso, hace un mes sacamos una resolución que hace obligatoria la intervención de las autoridades de los colegios y escuelas”, manifestó William Becker, secretario de Gestión Educativa de Salta.

Y agregó que tras esa intervención “las familias de las víctimas y los victimarios tienen que trabajar junto a los docentes en la resolución del problema”.

Becker abogó por mejorar la observación en escuelas y las familias para detectar tempranamente problemas de bullying, ciberacoso, adicción a las pantallas o problemas personales.

“Siempre hay alertas -aunque sutiles- siempre las hay, solo se precisa un radar atento”, manifestó el funcionario.