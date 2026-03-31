Este miércoles será el 6° Reciclatón de la ciudad en el Parque Sur

Los vecinos podrán entregar aparatos electrónicos (RAEE), cartón, tapitas, botellas de plástico, latas, baterías de autos y motos, aceite y residuos textiles.

Lucila Lencina, del área de Residuos Especiales, destacó que “los vecinos podrán depositar diversos tipos de residuos para su tratamiento por parte de las cooperativas y empresas del medio; y de esta manera se ingresa al sistema de la economía circular y se colabora en el cuidado del ambiente y la reducción de residuos a tratar en el Relleno Sanitario San Javier”.

Se podrá llevar:

*- Aparatos electrónicos (RAEE)

*- ropa usada

*- Papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas

*- Eco botellas de plástico (con tapitas y bolsas en su interior)

*- Baterías de autos y motos

*- Botellas o bidones con aceite de cocina utilizado

La funcionaria recordó que en caso de lluvia el evento se suspende.

Además se refirió al uso de la ropa usada: ”Estamos armando un ropero comunitario para aquellas personas que deban realizar su foto para el curriculum vitae” y “también los chicos con síndrome de down fabrican bolsos con la ropa usada”.