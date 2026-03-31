Este miércoles será el 6° Reciclatón de la ciudad en el Parque Sur
La jornada tendrá lugar este 1° de abril de 10 a 17 hs. en el predio ubicado en la Av. Ex Combatientes de Malvinas.
Salta Hoy
31 / 03 / 2026
Los vecinos podrán entregar aparatos electrónicos (RAEE), cartón, tapitas, botellas de plástico, latas, baterías de autos y motos, aceite y residuos textiles.
Lucila Lencina, del área de Residuos Especiales, destacó que “los vecinos podrán depositar diversos tipos de residuos para su tratamiento por parte de las cooperativas y empresas del medio; y de esta manera se ingresa al sistema de la economía circular y se colabora en el cuidado del ambiente y la reducción de residuos a tratar en el Relleno Sanitario San Javier”.
Se podrá llevar:
*- Aparatos electrónicos (RAEE)
*- ropa usada
*- Papel, cartón, tapitas, botellas y bidones, plásticos y latas
*- Eco botellas de plástico (con tapitas y bolsas en su interior)
*- Baterías de autos y motos
*- Botellas o bidones con aceite de cocina utilizado
La funcionaria recordó que en caso de lluvia el evento se suspende.
Además se refirió al uso de la ropa usada: ”Estamos armando un ropero comunitario para aquellas personas que deban realizar su foto para el curriculum vitae” y “también los chicos con síndrome de down fabrican bolsos con la ropa usada”.