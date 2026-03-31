El Abril Cultural Salteño ayudará a reflexionar sobre la paz
La agenda completa estará disponible desde el 5 de abril en el sitio oficial, aunque ya se anticipan las primeras actividades que darán inicio a un mes cargado de propuestas. El presidente de Pro Cultura Salta, Roberto Salvatierra, enfatizó por Radio Salta que cada edición implica un nuevo desafío y que la propuesta no solo busca visibilizar producciones artísticas, sino también transmitir un mensaje.
Salta Hoy
31 / 03 / 2026
En esta oportunidad, “el eje atraviesa problemáticas como la violencia, las migraciones y las desigualdades, entendiendo al arte como una herramienta capaz de interpelar la sensibilidad social” comentó Salvatierra.
La programación comenzará el 6 de abril a las 20 con la apertura oficial del Abril Cultural 49 en la Sala Dakak de Pro Cultura, ubicada en Mitre 331, con la muestra "Pintores por la Paz", que reunirá a artistas salteños en una exposición colectiva de entrada libre y gratuita.
Esa misma noche, a las 21, se inaugurará la muestra plástica Acontece de Raquel Escribas en el hall de la Fundación Salta, en General Güemes 434, también con acceso libre.
El martes 7 de abril, las actividades continuarán por la tarde con Las Palabras Salen de Paseo, a las 14:30 en la Biblioteca Popular Profesora Nora Godoy de la Escuela Ara Belgrano.
Más tarde, a las 18, se inaugurará la muestra plástica Legado de Miro Barraza en el Centro Cultural América, en Mitre 23. La jornada cerrará a las 19 con la presentación del libro Origen del miedo de Claudia Villafañe Correa en la Sala Walter Adet del Complejo de Archivos y Biblioteca Provincial, en Belgrano 1002.
Todas las actividades, tanto gratuitas como pagas, estarán a disposición en la web oficial de Pro Cultura Salta y el 49º Abril Cultural a partir del día 5 de abril.