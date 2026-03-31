Controversia en Metán: Mujeres gauchas fueron impedidas de rendir homenaje a Güemes

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

Sin embargo, las personas que viven en el paraje Concha, ubicada al norte de la localidad, bloquearon el camino de acceso.

Las mujeres buscaban rendir homenaje al héroe gaucho en el lugar donde en 1814 instaló un campamento principal para defender la frontera norte durante la lucha por la independencia.

El evento se realizó en el marco del mes de la mujer.

La decisión generó controversia entre los asistentes, mientras otros expresaron su descontento en las redes sociales.