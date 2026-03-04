Nuevo alerta nivel amarillo para esta noche por tormentas fuertes

El área de cobertura comprende los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.

También la Pre Puna de Iruya, Orán y de Santa Victoria.

El organismo nacional detalló que la región será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas.

Estarán acompañadas de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera local.