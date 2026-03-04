 imagen

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Nuevo alerta nivel amarillo para esta noche por tormentas fuertes

Así lo advirtió el Servicio Meteorológico Nacional. Mirá la zona de cobertura.

Salta Hoy

04 / 03 / 2026

 

El área de cobertura comprende los departamentos Capital, Cerrillos, Guachipas, La Viña, zonas bajas de Chicoana, La Caldera, Rosario de Lerma y zona montañosa de Cafayate.

También la Pre Puna de Iruya, Orán y de Santa Victoria.

El organismo nacional detalló que la región será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas. 

Estarán acompañadas de granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h. 

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, pudiendo ser superados de manera local. 

 

