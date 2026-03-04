Caso Dalma Bataches: Hoy comienzan los alegatos ante el jurado popular

Marquez está imputado por homicidio calificado por mediar violencia de género (femicidio) y por haber sido cometido con ensañamiento y alevosía.

Ayer comparecieron profesionales del Hospital de Salud Mental “Dr. Miguel Ragone”, que atendieron a la víctima en por problemas de consumo problemático de sustancias.

Cabe recordar que el sistema de juicio por jurados fue inaugurado esta semana en Salta, con la audiencia de selección de los ciudadanos que integran el tribunal popular y el posterior inicio del debate oral.