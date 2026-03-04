 imagen

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Caso Dalma Bataches: Hoy comienzan los alegatos ante el jurado popular

El primer juicio por jurado popular de la provincia continuó  con la declaración de cuatro testigos en el marco del proceso contra Víctor Manuel Márquez de 21 años.

Salta Hoy

04 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Marquez está imputado por homicidio calificado por mediar violencia de género (femicidio) y por haber sido cometido con ensañamiento y alevosía.

Ayer comparecieron profesionales del Hospital de Salud Mental “Dr. Miguel Ragone”, que atendieron a la víctima en por problemas de consumo problemático de sustancias. 

Cabe recordar que el sistema de juicio por jurados fue inaugurado esta semana en Salta, con la audiencia de selección de los ciudadanos que integran el tribunal popular y el posterior inicio del debate oral.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO