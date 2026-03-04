 imagen

EN VIVO 17:00 a 18:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Benito Aleksandrowicz

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Diez heridos tras el choque de un colectivo contra un camión recolector de residuos

El accidente se produjo esta mañana, minutos después de las 7, en calle Córdoba, frente a la Plaza Ceferino.

Salta Hoy

04 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

[Foto gentileza diario El Tribuno]

Por la hora, varios estudiantes se trasladaban en el colectivo del Corredor 2 que impactó la parte trasera del camión recolector de basura.

Ambulancias atendieron en el lugar a ocho adultos y dos menores de edad, mientras que dos mayores tuvieron que ser derivados al hospital. 

En la zona hubo desvíos, en tanto se realizaban las pericias para determinar responsabilidades.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO