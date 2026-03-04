Diez heridos tras el choque de un colectivo contra un camión recolector de residuos
El accidente se produjo esta mañana, minutos después de las 7, en calle Córdoba, frente a la Plaza Ceferino.
04 / 03 / 2026
[Foto gentileza diario El Tribuno]
Por la hora, varios estudiantes se trasladaban en el colectivo del Corredor 2 que impactó la parte trasera del camión recolector de basura.
Ambulancias atendieron en el lugar a ocho adultos y dos menores de edad, mientras que dos mayores tuvieron que ser derivados al hospital.
En la zona hubo desvíos, en tanto se realizaban las pericias para determinar responsabilidades.