Juan Carlos Villamayor es el nuevo Delegado de la Casa de Salta en Buenos Aires

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, oficializó la designación del Dr. Juan Carlos Villamayor como nuevo Delegado de la Casa de Salta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fue nombrado con rango y sueldo de ministro, según lo establecido en el Decreto 130, en una medida que deja sin efecto el anterior Decreto 19/23.

Villamayor es un dirigente de larga trayectoria en la política salteña. Hasta antes de esta nueva designación, ocupaba el cargo de Secretario de las Personas Mayores del Gobierno de Salta.

Este cambio forma parte de una serie de reestructuraciones en el Gabinete provincial, que incluyeron también la creación de una nueva Coordinación de Relaciones Política y Planificación Estratégica, a cargo de Ricardo Villada, exministro de Gobierno.