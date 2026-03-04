 imagen

EN VIVO 17:00 a 18:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Benito Aleksandrowicz

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Juan Carlos Villamayor es el nuevo Delegado de la Casa de Salta en Buenos Aires

A través del Decreto 130, el gobernador Gustavo Sáenz nombró al funcionario con rango y remuneración de ministro, dejando sin efecto el Decreto 19/23.

Salta Hoy

04 / 03 / 2026

 

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, oficializó la designación del Dr. Juan Carlos Villamayor como nuevo Delegado de la Casa de Salta en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Fue nombrado con rango y sueldo de ministro, según lo establecido en el Decreto 130, en una medida que deja sin efecto el anterior Decreto 19/23.

Villamayor es un dirigente de larga trayectoria en la política salteña. Hasta antes de esta nueva designación, ocupaba el cargo de Secretario de las Personas Mayores del Gobierno de Salta. 

Este cambio forma parte de una serie de reestructuraciones en el Gabinete provincial, que incluyeron también la creación de una nueva Coordinación de Relaciones Política y Planificación Estratégica, a cargo de Ricardo Villada, exministro de Gobierno. 

 

