Va a juicio el trapito que atacó a un automovilista

El hecho sucedió el 9 de diciembre de 2024, cuando un hombre de 32 años, sufrió un grave traumatismo mientras circulaba en su vehículo por avenida Tavella, en la ciudad de Salta.

04 / 03 / 2026

 

En un primer momento fue reportado como un siniestro vial, pero las tareas investigativas permitieron reconstruir que la víctima habría sido atacada previamente. 

Esto derivó en la pérdida de control del automóvil y el posterior impacto contra el guardarraíl.

Gabriel Alejandro Quispe Cejas, está acusado del delito de homicidio simple, en perjuicio de Lautaro Alberto Ramasco de 32 años.


 

