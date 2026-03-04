Va a juicio el trapito que atacó a un automovilista

En un primer momento fue reportado como un siniestro vial, pero las tareas investigativas permitieron reconstruir que la víctima habría sido atacada previamente.

Esto derivó en la pérdida de control del automóvil y el posterior impacto contra el guardarraíl.

Gabriel Alejandro Quispe Cejas, está acusado del delito de homicidio simple, en perjuicio de Lautaro Alberto Ramasco de 32 años.



