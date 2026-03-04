 imagen

EN VIVO 17:00 a 18:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Benito Aleksandrowicz

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Un hombre mayor de edad perdió 800 mil pesos en una estafa por Facebook

Había ingresado a una publicación falsa del IPS. Radio Salta confirmó que ocurrió el fin de semana, cuando un hombre mayor de edad fue víctima de una estafa en línea.

Salta Hoy

04 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Todo comenzó cuando vio una publicación falsa del IPS en Facebook y dejó un comentario sobre medicamentos, lo que llamó la atención de un delincuente. 

Este se hizo pasar por un representante del IPS y lo contactó. 

Le dijo que tenía 10 millones de pesos depositados en su cuenta, pero para acceder a ese dinero, debía descargar la aplicación Supremo. 

Al hacerlo, el estafador tomó control de su teléfono y le robó 800.000 pesos de su caja de ahorro.

Se supo que la víctima tiene residencia en barrio San Martín, zona oeste de esta capital, en inmediaciones del club que lleva el mismo nombre.


 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO