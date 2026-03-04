Un hombre mayor de edad perdió 800 mil pesos en una estafa por Facebook

Todo comenzó cuando vio una publicación falsa del IPS en Facebook y dejó un comentario sobre medicamentos, lo que llamó la atención de un delincuente.

Este se hizo pasar por un representante del IPS y lo contactó.

Le dijo que tenía 10 millones de pesos depositados en su cuenta, pero para acceder a ese dinero, debía descargar la aplicación Supremo.

Al hacerlo, el estafador tomó control de su teléfono y le robó 800.000 pesos de su caja de ahorro.

Se supo que la víctima tiene residencia en barrio San Martín, zona oeste de esta capital, en inmediaciones del club que lleva el mismo nombre.



