EN VIVO 17:00 a 18:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Benito Aleksandrowicz

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Mangione: “Nunca hablamos de narcotest, nosotros hicimos rinoscopias”

De esta forma el Ministro de Salud le respondió al exministro de esa cartera y actual diputado provincial, Juan José Esteban.

Salta Hoy

04 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Federico Mangione explicó el procedimiento de rinoscopia realizado en el hospital público digital.

Aclaró que este examen no está relacionado con pruebas de narcotest. La rinoscopia se utiliza para detectar diferentes patologías nasales.

El médico destacó que algunos críticos no comprenden la diferencia entre rinoscopia y narcotest.

Mangione afirmó que el narcotest se realiza a través de orina o saliva, no con rinoscopios. Finalmente, pidió a los legisladores informarse mejor sobre estos temas.

 

AM840

FM96.9

