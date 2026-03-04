Mangione: “Nunca hablamos de narcotest, nosotros hicimos rinoscopias”
De esta forma el Ministro de Salud le respondió al exministro de esa cartera y actual diputado provincial, Juan José Esteban.
Salta Hoy
04 / 03 / 2026
VER GALERÍA
Federico Mangione explicó el procedimiento de rinoscopia realizado en el hospital público digital.
Aclaró que este examen no está relacionado con pruebas de narcotest. La rinoscopia se utiliza para detectar diferentes patologías nasales.
El médico destacó que algunos críticos no comprenden la diferencia entre rinoscopia y narcotest.
Mangione afirmó que el narcotest se realiza a través de orina o saliva, no con rinoscopios. Finalmente, pidió a los legisladores informarse mejor sobre estos temas.