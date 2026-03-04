 imagen

EN VIVO 17:00 a 18:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Benito Aleksandrowicz

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Reclamo de los odontólogos en la Casa de Gobierno

Las agrupaciones profesionales intermedias que representan a los dentistas piden que se mejoren los pagos de parte de IPS y que se eliminen ciertas tareas administrativas impuestas.

Salta Hoy

04 / 03 / 2026

 

VER GALERÍA

 

“Nosotros no queremos mezclar el tema de la bioseguridad con el papeleo administrativo como el tomar fotografías”, dijo esta mañana Marcela Tejerina, presidente de la Asociación Odontológica Salteña.

Esa institución junto con el Círculo y Sociedad de Odontólogos mantuvieron esta mañana un encuentro con el ministro de Salud de la provincia, Federico Mangione, para tratar los reclamos del sector. 

Tejerina recordó que la obra social pretende reunir varios ítems de reparaciones dentales en una, con una importante reducción en pago de sus honorarios.

“Creemos que nuestros pedidos pueden ser escuchados porque no le causaremos mayores gastos al IPS”, indicó la dentista.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO