Reclamo de los odontólogos en la Casa de Gobierno

“Nosotros no queremos mezclar el tema de la bioseguridad con el papeleo administrativo como el tomar fotografías”, dijo esta mañana Marcela Tejerina, presidente de la Asociación Odontológica Salteña.

Esa institución junto con el Círculo y Sociedad de Odontólogos mantuvieron esta mañana un encuentro con el ministro de Salud de la provincia, Federico Mangione, para tratar los reclamos del sector.

Tejerina recordó que la obra social pretende reunir varios ítems de reparaciones dentales en una, con una importante reducción en pago de sus honorarios.

“Creemos que nuestros pedidos pueden ser escuchados porque no le causaremos mayores gastos al IPS”, indicó la dentista.