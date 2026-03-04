Sáenz: “Los problemas en la microeconomía son un tema Nacional”
“Nosotros los gobernadores no tenemos la culpa de la falta de consumo. Pensábamos que con el RIGI llegarían nuevas inversiones, pero eso no pasó”, dijo el gobernador Gustavo Sáenz.
Salta Hoy
04 / 03 / 2026
VER GALERÍA
Las declaraciones del mandatario ante los medios de comunicación fue esta mañana durante el acto de entrega de 13 camionetas para la policía.
Sáenz aseguró también que los gobernadores deben seguir peleando por las obras que les corresponden como las rutas.
Finalmente expresó que “seguirá acompañando al Gobierno nacional. siempre que a Salta le convenga” y aclaró que en el proyecto de “la ley Reforma Laboral no está de acuerdo con el artículo referido a los accidentes”.