Sáenz: “Los problemas en la microeconomía son un tema Nacional”

Las declaraciones del mandatario ante los medios de comunicación fue esta mañana durante el acto de entrega de 13 camionetas para la policía.

Sáenz aseguró también que los gobernadores deben seguir peleando por las obras que les corresponden como las rutas.

Finalmente expresó que “seguirá acompañando al Gobierno nacional. siempre que a Salta le convenga” y aclaró que en el proyecto de “la ley Reforma Laboral no está de acuerdo con el artículo referido a los accidentes”.