EN VIVO 17:00 a 18:00 HRS

Todo Pasa

Conducción: Benito Aleksandrowicz

PROX. 18:00 a 19:00 HRS

 

Pulso Gremial

Pulso Gremial - Desde 2002 informando sobre las actividades de los gremios y noticias laborales del país.

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Sáenz: “Los problemas en la microeconomía son un tema Nacional”

“Nosotros los gobernadores no tenemos la culpa de la falta de consumo. Pensábamos que con el RIGI llegarían nuevas inversiones, pero eso no pasó”, dijo el gobernador Gustavo Sáenz.

Salta Hoy

04 / 03 / 2026

 

Las declaraciones del mandatario ante los medios de comunicación fue esta mañana durante el acto de entrega de 13 camionetas para la policía.

Sáenz aseguró también que los gobernadores deben seguir peleando por las obras que les corresponden como las rutas.

Finalmente expresó que “seguirá acompañando al Gobierno nacional. siempre que a Salta le convenga” y aclaró que en el proyecto de “la ley Reforma Laboral no está de acuerdo con el artículo referido a los accidentes”.

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

